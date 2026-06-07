Ключевые моменты:
- В Одессе в Пересыпском районе провели выездную инспекцию из-за проблем с водоотводом на Хуторском и Шахтинском переулке.
- Выявлены нарушения: часть жителей самовольно сбрасывает бытовые стоки в дождевую канализацию.
- Ливневая система устарела и не справляется с нагрузкой, требует модернизации и нового строительства.
- Запланирована разработка проектной документации для новой полноценной системы водоотвода.
Канализация не выдерживает нагрузки
Руководители Одессы и кумунальщики провели выездную встречу с жителями улицы Хуторской и переулка Шахтинского. Причиной выезда стали обращения жителей по проблемам водоотведения в Пересыпском районе.
В ходе осмотра специалисты зафиксировали, что часть жителей самовольно подключает бытовые стоки к дренажным каналам, предназначенным исключительно для отвода дождевой воды. Кроме этого, установлено, что существующая система ливневой канализации устарела и не справляется со своей функцией, поэтому требует полной модернизации и нового строительства с учетом современных требований.
По итогам встречи сформирован план дальнейших действий. В первую очередь, предусмотрено прекращение несанкционированного сброса бытовых стоков. КП «Городские дороги» получило поручение оперативно упорядочить временную систему дождевого водоотвода.
Ключевым этапом решения проблемы должна стать разработка проектной документации для строительства полноценной системы водоотведения в микрорайоне.
Напомним, с 1 июня местные власти получили право самостоятельно устанавливать тарифы на воду. В нескольких городах уже обсуждается повышение стоимости водоснабжения и водоотвода. В Одессе предлагают повысить тариф почти в 2,7 раза, но окончательное решение пока не принято.
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