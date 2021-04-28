В Одессе – пасочный ажиотаж: где, какие и почем? (фото)

Еще пару дней назад круглые красивые пасочки только-только появились в продаже. Но уже сегодня – совсем другая картина: можно говорить о настоящем «пасочном ажиотаже». Кто-то печет сам, кто-то каждый год делает заказ у «пасочной мастерицы», кто-то приходит к решению «готовую купим».

Готовую купим… что? «Не наше» понятие «кулич», не говоря уже о «сладком сдобном белом хлебе цилиндрической формы» давным-давно трансформировалось на: «паска», «пасочка», «пасха», «домашняя паска». И вот что мне больше всего понравилось, изучая вкусный ассортимент, так это названия «VIP» и «детская VIP».

Изучали мы, что и откуда. Готовые куличи, которые выставлены сегодня на прилавках, выпекают частные пекарни, хлебозаводы. Кстати, далеко не все они – «местного производства». К нам приехали, например, вкусные «гости» из Харькова и Киева.

Одесситы на Новом рынке пока не «набрасываются» на выставленные (настоящие красавицы!) пасочки. Одни ждут, когда они появятся в «Бабушкином хлебе» или «Сельском хлебе». Другие вообще считают, что рано.

Пасочки разные, поражают креативными украшениями своих «верхушек» (особенно те, которые VIP), по-настоящему праздничной упаковкой. Продавцы предлагают не только любоваться, но и понюхать («аромат настоящей пасочки ощущается даже через упаковку»).

Совсем иная картина на Привозе. Здесь все величается «пасхой», и не надо даже пытаться пояснять, что «Пасха» – это праздник, а не сладкое кулинарное изделие. Не советую, как минимум.

Кстати, в одном месте на Привозе даже попала на дегустацию «только-только что испеченных». Между прочим, народ с радостью пробует и покупает.

Ну а если пасхальные лотки на рынках, которые теперь полнятся готовой вкусной продукцией – не для вас, то вам – в продуктовые магазины или те же частные пекарни.

Диапазон цен на пасочки – огромен. Самая дешевая мне попалась за 15 гривен, самая «ценная» (VIP!) – за 230. Думаю, есть и «задороже»…

Ранее мы узнавали, что почем на Привозе за несколько дней до целой череды праздников.

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