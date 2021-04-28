Где в Одессе отключат свет в четверг, 29 апреля

Завтра, в четверг, 29 апреля, в Одессе энергетики собираются временно обесточить дома на шести улицах в Малиновском и Приморском районах города.
По данным компании «ДТЭК Одесские электросети», без света останутся такие адреса:
Академика Филатова улица, 24, 70/1, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47/2, 47/3, 26, 50, 52, 52/2, 52А, 54, 56, 58, 58/2, 60, 62, 64, 66, 68, 48
С 09:00 до 18:00;
Балковская улица, 50, 52
С 08:30 до 20:00;
Гайдара улица, 6, 8, 10
С 09:00 до 18:00;
Маршала Малиновского улица, 43, 45, 47
С 09:00 до 18:00;
Разумовская улица, 58, 60
С 08:30 до 20:00;
Раскидайловская улица, 56, 56а, 57, 63, 65
С 08:30 до 20:00.
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