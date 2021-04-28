Где в Одессе отключат свет в четверг, 29 апреля

Отключение света в Одессе: чьи дома обесточат 28 апреля Завтра, в среду, 28 апреля, в Одессе в плановом порядке отключат электричество жителям более шести десятков улиц. «Блэкаут» затронет все районы города, информирует компания «ДТЭК Одесские электросети». ПОДРОБНЕЕ