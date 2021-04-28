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Все к праздничному застолью: что почем на Привозе? (фото)

Все к праздничному застолью: что почем на Привозе? (фото)

Светлая Пасха пересекается с майско-барбекюшными застольями-маевками. И мы помчались на Привоз узнавать, что же почем на рынке за несколько дней до целой череды праздников. Впрочем, как для кого: если и не праздник, то, как подслушала на Привозе, «все ж дома сидят столько дней подряд, надо ж чем-то кормить».

«Чем-то кормить» по-одесски означает: много, вкусно и по сезону.

С сезоном не все однозначно. Попадая на Привоз и созерцая все выложенное на лотках, трудно «разобраться», Новый год у нас или «скоро лето». Мандарины-апельсины соседствуют с огурцами-помидорами и молодым картофелем.

Привоз, бананы

Итак, что почем на самом известном рынке города?

«Да какая ж Пасха без сырной?!»

Начинаем с молочного корпуса, хотя, как известно, он делится на «молочку» и «копчености». Кто-то заполняет предстоящую пасхальную корзину («это на посвятить»), кто-то готовится печь пасочки. Тема «да какая ж Пасха без сырной?!» – в тренде.

Итак, начинаем с творога «на сырную». Он сейчас по 80-120 грн за килограмм. По дороге получите тьму советов, какой именно творог нужно купить, чтобы «была таки сырная пасочка, а не какая-нибудь там запеканка».

  • Изюм – 70-220 грн;
  • Яйца – 25-43 грн;
  • Сметана – 60-90 гривен за литр.

Привоз, яйца

Не покидаем корпус:

  • брынза (в смысле «брынзочка») – 90-120 грн;
  • сало соленое – 100-140;
  • копченое мясо – 170-200 грн;
  • копченая колбаса – 160-200 грн;
  • копченые свиные ребрышки – 130-140 грн.

Идем в мясной корпус. На сей раз интересовались ценами только на «мякоть»:

  • свинина – 95-115 грн;
  • говядина – 150-160 грн.

Привоз, мясной корпус

Привоз, мясо

Редис или черри?

Теперь – к овощам:

  • огурцы продают в диапазоне от 35 до 70 гривен за килограмм;
  • помидоры «классические» – 25-60 грн;
  • помидоры «черри» – 60-65 грн;
  • редис «на развес» – 25-40 грн за килограмм, в пучках – от 15 до 25 грн.

Привоз, помидоры

 

Привоз, овощи

Привоз, помидоры, огурцы

Из впечатлений: один одессит, глядя на черри, поинтересовался, «почем ваша редисочка?». Народ «заценил».

Далее:

  • кабачки – от 35 до 70 грн за килограмм;
  • баклажаны – от 30 до 90 грн;
  • зелень (укроп, петрушка, шпинат) – от 6 до 20 грн за пучок;
  • картофель молодой – 55 грн.

Привоз, картошка

Привоз, зелень

Цены на остальные овощи мало чем изменились с момента, когда мы фиксировали цены на Привозе, покупая «все на борщ».

Почем «Мечта с голубыми глазами»?

Не пора ли в рыбные ряды?

Толстолобик на Привозе сегодня «идет» по 45-60 грн за килограмм, камбала – 220-250 грн, карасики – 40-50; бычки – 80-150, судак – 150-180.

Привоз, рыба

Привоз, камбала

Привоз, рыбка

Как же без тюлечки-селедочки? Кстати, ласкательные названия, как видите на фото, — не мое изобретение.

  • Дунаечка – 90 грн, в той же цене и хамса («хамсичка-малосолочка»);
  • селедочка «малосолочка сказочная» (то есть, обычная) – 40 грн за штуку;
  • «Не селедка, а Мечта с голубыми глазами» – 45 грн за штучку;
  • скумбрия «малосолочка, просто «пэрсик»» – 110 грн за килограмм;
  • малосольная сардель «ну очень вкусная» – 50-55 грн;
  • свежая сардель – 50 грн.

Привоз, дунаичка

Ранее мы рассказывали, как выглядит одесский Привоз в предпасхальных тонах.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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