Отключение света в Одессе 30 марта: когда восстановят

Сегодня, 30 марта, с 10:35 специалисты ДТЭК «Одесские электросети» начали срочный ремонт оборудования. В целях безопасности временно обесточены отдельные участки Приморского и Хаджибейского районов города.

Работы планируют завершить до 17:00, однако сроки могут измениться в зависимости от ситуации с безопасностью. В частности, при объявлении воздушной тревоги ремонт может затянуться.

После завершения ремонтных работ электроснабжение будут восстанавливать постепенно. Это необходимо для того, чтобы избежать перегрузок в сети и предотвратить новые аварии.

Энергетики отмечают, что временные неудобства связаны с необходимостью улучшить общую ситуацию с электроснабжением в городе.

Жителям рекомендуют следить за актуальной информацией через официальные каналы — чат-боты в Viber и Telegram, а также сайт компании.

Как сообщалось, утром 30 марта в Приморском районе Одессы произошло аварийное отключение электроэнергии. В связи с этим до 17.00 трамвайный маршрут №5 временно курсирует по маршруту «Автовокзал – Парк Шевченко», сообщили в мэрии.

Напомним, в Одессе сегодня продолжают тестировать работу трамваев и троллейбусов. На тех направлениях, где электротранспорт пока не может работать, город обеспечил движение социальных автобусов.