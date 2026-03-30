без света

Ключевые моменты:

  • В Приморском районе Одессы пропал свет из-за локальной аварии.
  • В городе и области действуют экстренные отключения вне графиков.
  • Без электроэнергии остаются более 25 тысяч семей, энергетики продолжают восстановление.

Отключение света в Одессе 30 марта: причины

Сегодня, 30 марта, в части Приморского района Одессы исчезло электроснабжение из-за локальной аварии в сети. Специалисты компании ДТЭК «Одесские электросети» оперативно приступили к восстановительным работам.

В компании также сообщили, что в Одессе и ряде населённых пунктов области применяются экстренные отключения электроэнергии вне ранее установленных графиков.

Жителей просят по возможности экономно использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сеть и помочь стабилизировать ситуацию.

Энергетическая инфраструктура Одесской области продолжает испытывать последствия атак. За последние сутки специалистам удалось восстановить электроснабжение для 83,4 тысячи семей.

Энергетики региона работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем потребителям, учитывая текущую ситуацию с безопасностью.

Напомним, завтра, 31 марта, в Одессе завершается отопительный сезон.

