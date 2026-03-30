Ключевые моменты:

В Одессе продолжают тестировать работу трамваев и троллейбусов.

Электротранспорт работает с интервалом 20–40 минут в тестовом режиме.

На маршрутах без электротранспорта продолжают курсировать бесплатные социальные автобусы.

Электротранспорт Одессы 30 марта: маршруты трамваев и троллейбусов

В понедельник, 30 марта, в Одессе постепенно возобновляется работа городского электротранспорта. Там, где это технически возможно, на линии вышли трамваи и троллейбусы. Пока они работают в тестовом режиме после длительного перерыва.

Интервал движения составляет от 20 до 40 минут, поэтому пассажирам стоит учитывать возможные задержки.

Трамвайные маршруты:

№5 «Аркадия-Автовокзал»

№7 «Херсонский сквер – 11 в. Люстдорфской дороги»

№10 «И. Рябина – пл. Старосинно»

№11 «пл. Старосенна – пл. Алексеевская»

№12 «Херсонский сквер – Слободской рынок»

№15 «пл. Алексеевская – Слободской рынок»

№17 «Куликовое поле – 11 станция Большого Фонтана»

№21 «пл. Тираспольская – Залог 2»

№28 «парк Шевченко – ул. Пастера»

Троллейбусные маршруты:

№3 «парк Шевченко – Залог 1»

№7 «ул. Архитекторская – ул. Новосельского»

№9 «Инглези – ул. Ришельевская»

№10 «Инглези – ул. Приморская»

№12 «ул. Архитекторская – ул. Центральный Аэропорт»

Бесплатные автобусы 30 марта: расписание и маршруты

На тех направлениях, где электротранспорт пока не может работать, город обеспечил движение социальных автобусов. Они остаются бесплатными для пассажиров.

Расписание движения включает рейсы с раннего утра до вечера, однако оно может меняться в зависимости от дорожной ситуации, технических причин или других факторов.

Маршрут С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:00, 06:22, 06:40, 06:58, 07:16, 07:33, 07:50, 08:08, 08:26, 07:14, 07:14 09:38, 10:12, 10:30, 11:06, 11:25, 11:42, 12:00, 12:35, 13:28, 14:04, 14:40, 14:58, 15:15, 15:50 16:30, 16:40, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 20:10.

Отправление от ул. 28-й бригады: 06:30, 06:48, 07:06, 07:15, 07:24, 07:42, 08:00, 08:18, 08:36, 08:53, 09:10, 09:46, 10 11:32, 12:08, 12:44, 13:20, 13:55, 14:30, 14:48, 15:06, 15:15, 15:24, 15:42, 16:00, 16:18, 16:55 17:30, 17:50, 18:00, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:35, 20:00.

Маршрут С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 15:45 17:15.

Отправление от ул. Дегтярной: 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 16:45 18:15.

Маршрут С4 «Тираспольское шоссе – ул. Дегтярная»

Отправление от Тираспольского шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00.

Отправление от ул. Дегтярной: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00.

Маршрут №18к (трам.) «11-я ст. В. Фонтана – 14-я ст. В. Фонтана» (время отправления и прибытия автобусов сформировано с учетом графика движения трамвайного маршрута № 17 «Куликово поле — 11 в. В. Фонтана»)

Отправление от 11-й ст. В. Фонтана: 06:31, 06:52, 07:13, 07:33, 07:54, 08:15, 08:35, 08:56, 09:17, 09:39, 09:58, 10:21, 10:49 11:49, 12:12, 12:33, 12:53, 13:14, 13:35, 13:57, 14:18, 14:39, 15:00, 15:20, 15:41, 16:02, 16:24 17:24, 17:45, 18:16, 18:36, 18:57.

Отправление от 14-й ст. В. Фонтана: 06:53, 07:13, 07:34, 07:55, 08:15, 08:36, 08:57, 09:19, 09:38, 10:01, 10:29, 10:50, 11:21 12:13, 12:33, 12:54, 13:15, 13:37, 13:58, 14:19, 14:40, 15:00, 15:21, 15:42, 16:02, 16:23, 16:54 18:16, 18:37, 18:57, 19:18.

Маршрут №27 (трам.) «ул. Архитекторская – просп. Свободы»

Отправление от ул. Архитекторской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Маршрут №8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 06:30, 07:05, 07:25, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 10:05, 10:45, 1 13:45, 14:25, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45 19:45.

Отправление от железнодорожного вокзала: 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:40 19:40, 20:20.

Горожанам рекомендуют уточнять актуальную информацию о движении транспорта в справочной службе по тел.: (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77. Диспетчеры работают по будням с 08:00 до 20:00 и принимают обращения, жалобы и предложения.

