Ключевые моменты:
- Ремонтные бригады работают на ключевом транспортном узле — пересечении улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина.
- Из-за этого схемы движения городского электротранспорта были оперативно скорректированы.
Как ходят трамваи в Одессе сегодня
Как сообщили в мэрии, в связи с ремонтом колеи на перекрестке улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина в воскресенье временно меняется движение трех трамвайных маршрутов:
- Трамвай № 15: Курсирует по измененной схеме: Тираспольская площадь — Слободской рынок (через Херсонский сквер).
- Трамвай № 28: Движется по сокращенному маршруту: Парк Шевченко — Тираспольская площадь.
- Трамвай № 12: Временно не курсирует.
Городские службы призывают одесситов и гостей города заранее планировать свои поездки, учитывая временные ограничения.
Автомобилистам также рекомендуется заранее выбирать альтернативные путепроводы и маршруты объезда, так как на участке проведения работ возможно затруднение дорожного движения.