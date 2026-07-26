Ключевые моменты:

  • Ремонтные бригады работают на ключевом транспортном узле — пересечении улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина.
  • Из-за этого схемы движения городского электротранспорта были оперативно скорректированы.

Как ходят трамваи в Одессе сегодня

Как сообщили в мэрии, в связи с ремонтом колеи на перекрестке улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина в воскресенье временно меняется движение трех трамвайных маршрутов:

  • Трамвай № 15: Курсирует по измененной схеме: Тираспольская площадь — Слободской рынок (через Херсонский сквер).
  • Трамвай № 28: Движется по сокращенному маршруту: Парк Шевченко — Тираспольская площадь.
  • Трамвай № 12: Временно не курсирует.

Городские службы призывают одесситов и гостей города заранее планировать свои поездки, учитывая временные ограничения.

Автомобилистам также рекомендуется заранее выбирать альтернативные путепроводы и маршруты объезда, так как на участке проведения работ возможно затруднение дорожного движения.

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