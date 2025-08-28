Ключевые моменты:

Определены 9 ключевых направлений, которые будут способствовать развитию образования в 137 дошкольных учреждениях, 120 школах и 19 внешкольных учреждениях Одессы.

Благодаря муниципальным доплатам сохранены опытные педагоги, привлечено более 700 инклюзивных классов и введены Уроки безбарьерности.

Результаты и акценты сессии

Несмотря на уменьшение количества учеников, город успешно удерживает педагогические кадры и поддерживает детей с особыми потребностями, переселенцев и детей погибших Защитников Украины. Особое внимание уделяется безопасности: ремонты укрытий и регулярное повторение правил поведения во время тревог.

Городской голова подчеркнул важность постоянной поддержки первоклассников, чтобы обеспечить им успешный старт образовательного пути и сохранение связи с родным городом и страной даже в трудные времена.

Во время сессии также были отмечены лучшие педагоги – победители Всеукраинского конкурса «Учитель года» и городского конкурса «Образовательные жемчужины Одессы», которым были вручены грамоты и денежные вознаграждения.

Читайте также: