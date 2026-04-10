Ключевые моменты:
- Специалисты КУ «СМЭП» привели в порядок дорожную графику на 11 локациях города.
- Работы охватили как исторический центр, так и отдаленные районы – от Фонтана до Слободки.
- Разметку обновляют с учетом актуальных схем движения для защиты водителей и пешеходов.
Как отмечают в мэрии, разметка наносится с учетом актуальной организации движения, чтобы сделать дороги понятнее для водителей и безопаснее для пешеходов.
Свежая разметка появилась по следующим адресам:
- ул. Ланжероновская – ул. Гаванная;
- ул. Магистральная, 37;
- ул. Химическая, 1 (Еврейское кладбище);
- ул. Химическая, 1/27;
- ул. Дача Ковалевского, 121;
- Фонтанская дорога, 114;
- Фонтанская дорога, 118;
- перекресток ул. Кастуся Калиновского – ул. Дениса Максишко;
- перекресток ул. Довгой – ул. Рыбальской;
- перекресток ул. Геннадия Афанасьева – Высокого переулка;
- перекресток Отоновского переулка – ул. Гоголя.
Такие меры помогают водителям лучше ориентироваться на дороге, а пешеходам – безопаснее переходить проезжую часть.
Спросить AI: