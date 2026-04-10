Ключевые моменты:

  • Специалисты КУ «СМЭП» привели в порядок дорожную графику на 11 локациях города.
  • Работы охватили как исторический центр, так и отдаленные районы – от Фонтана до Слободки.
  • Разметку обновляют с учетом актуальных схем движения для защиты водителей и пешеходов.

Как отмечают в мэрии, разметка наносится с учетом актуальной организации движения, чтобы сделать дороги понятнее для водителей и безопаснее для пешеходов.

В Одессе обновляют дорожную разметку

Свежая разметка появилась по следующим адресам:

  • ул. Ланжероновская – ул. Гаванная;
  • ул. Магистральная, 37;
  • ул. Химическая, 1 (Еврейское кладбище);
  • ул. Химическая, 1/27;
  • ул. Дача Ковалевского, 121;
  • Фонтанская дорога, 114;
  • Фонтанская дорога, 118;
  • перекресток ул. Кастуся Калиновского – ул. Дениса Максишко;
  • перекресток ул. Довгой – ул. Рыбальской;
  • перекресток ул. Геннадия Афанасьева – Высокого переулка;
  • перекресток Отоновского переулка – ул. Гоголя.

Важная ссылка: Полный список переименованных улиц Одессы: старые и новые названия (обновлено)

Такие меры помогают водителям лучше ориентироваться на дороге, а пешеходам – безопаснее переходить проезжую часть.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, где в Одессе запланированы ремонтные работы на дорогах и тротуарах сегодня, 10 апреля.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме