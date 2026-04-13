Ключевые моменты:

Авария произошла утром 13 апреля из-за обрыва воздушного вентиля

В акваторию Черного моря перекачиваются только очищенные сточные воды, поэтому экологических последствий не было

Что произошло с трубопроводом на «Зерновом» и есть ли угроза для моря

О событии «Одесской жизни» сообщили в Одесском филиале «Инфоксводоканала».

По информации предприятия, утром 13 апреля в районе пляжа «Зерновой» повредился напорный трубопровод, который перекачивает очищенные сточные воды в акваторию Черного моря. Причиной стал обрыв воздушного вентиля.

Аварийные бригады выехали на место сразу после сообщения и быстро устранили утечку.

В «Инфоксводоканале» подчеркивают: по этому трубопроводу транспортируются только очищенные сточные воды, поэтому угрозы загрязнения моря или прибрежной зоны не возникло.

В настоящее время система работает в штатном режиме.