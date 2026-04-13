Ключевые моменты:
- Авария произошла утром 13 апреля из-за обрыва воздушного вентиля
- В акваторию Черного моря перекачиваются только очищенные сточные воды, поэтому экологических последствий не было
Что произошло с трубопроводом на «Зерновом» и есть ли угроза для моря
О событии «Одесской жизни» сообщили в Одесском филиале «Инфоксводоканала».
По информации предприятия, утром 13 апреля в районе пляжа «Зерновой» повредился напорный трубопровод, который перекачивает очищенные сточные воды в акваторию Черного моря. Причиной стал обрыв воздушного вентиля.
Аварийные бригады выехали на место сразу после сообщения и быстро устранили утечку.
В «Инфоксводоканале» подчеркивают: по этому трубопроводу транспортируются только очищенные сточные воды, поэтому угрозы загрязнения моря или прибрежной зоны не возникло.
В настоящее время система работает в штатном режиме.
