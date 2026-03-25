Ключевые моменты:

Воды не будет 26 и 27 марта с 08:00 до 22:00.

Отключение затронет часть Пересыпского района и пригород.

Причина — аварийно-ремонтные работы на водопроводе.

Где не будет воды в Одессе и пригороде

В Одессе и пригороде временно прекратят подачу воды из-за срочных ремонтных работ на объектах водопроводной инфраструктуры. Ограничения будут действовать 26 и 27 марта с 08:00 до 22:00. Об этом сообщили в Инфоксводоканале.

Под отключение попадает часть Пересыпского района, в частности бывший микрорайон «Большевик».

Также без водоснабжения останутся жители ряда населенных пунктов области:

Латовка,

Набережное,

Протопоповка,

Августовка,

Черевичное,

Ковалевка,

Новая Еметовка,

Мариновка,

Ильинка,

Чоботаровка,

Морозовка.

В «Инфоксводоканале» приносят извинения за временные неудобства и отмечают, что работы проводятся в срочном порядке для обеспечения стабильного водоснабжения в дальнейшем.

За дополнительной информацией жители могут обратиться в круглосуточную службу поддержки по телефонам:

0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

