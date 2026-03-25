Ключевые моменты:
- Воды не будет 26 и 27 марта с 08:00 до 22:00.
- Отключение затронет часть Пересыпского района и пригород.
- Причина — аварийно-ремонтные работы на водопроводе.
Где не будет воды в Одессе и пригороде
В Одессе и пригороде временно прекратят подачу воды из-за срочных ремонтных работ на объектах водопроводной инфраструктуры. Ограничения будут действовать 26 и 27 марта с 08:00 до 22:00. Об этом сообщили в Инфоксводоканале.
Под отключение попадает часть Пересыпского района, в частности бывший микрорайон «Большевик».
Также без водоснабжения останутся жители ряда населенных пунктов области:
- Латовка,
- Набережное,
- Протопоповка,
- Августовка,
- Черевичное,
- Ковалевка,
- Новая Еметовка,
- Мариновка,
- Ильинка,
- Чоботаровка,
- Морозовка.
В «Инфоксводоканале» приносят извинения за временные неудобства и отмечают, что работы проводятся в срочном порядке для обеспечения стабильного водоснабжения в дальнейшем.
За дополнительной информацией жители могут обратиться в круглосуточную службу поддержки по телефонам:
0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.
Читайте также: Погода резко изменится: Одессу ждут заморозки и жара