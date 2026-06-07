Ключевые моменты:
- В Одессе с 8 по 10 июня объявили чрезвычайную (высшего, V класса) пожарную опасность.
- В городе существенных осадков не прогнозируют, а вот по области местами пройдут грозы.
- Ночью и утром на дорогах региона ожидается туман, который ухудшит видимость до 1-2 км.
«8-10 июня в Одессе сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, по Одесской области ожидается средняя (III класса), местами низкая (II класса)», – предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 8 июня
По прогнозу синоптиков, в Одессе завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 23-25°С тепла.
Также напомним, что под Одессой три населенных пункта на четыре дня останутся без газа
Прогноз погоды в Одесской области на 8 июня
В районах области завтра также будет облачно, но местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем потеплеет до 23-28°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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Фото Анжелы Королевич