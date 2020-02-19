В Одесі медики відповіли на найпоширеніші запитання про новий коронавірус (відео)

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Як йдуть справи із захворюваністю коронавірусом?

В Одесі, як і загалом по Україні, зараз не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, спалах якої відбувся в Китаї.

За даними на 16:00 18 лютого 2020 року, у світі зареєстровано 73 337 випадків коронавиіусу COVID-19, в тому числі 1875 летальних випадків. Повністю одужали 13 120 хворих.

Оскільки коронавірус визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) глобальною загрозою, робляться значні спільні зусилля щодо локалізації спалаху захворювання.

Сьогодні із 73 337 хворих близько 99% випадків припадають на територію Китаю, і ще 454 випадки виявлені серед пасажирів лайнера Diamond Princess, який був ізольований поблизу Японії.

Понад 95,5% летальних випадків припадають на територію провінції Хубей, центром якої є Ухань. За межами Китаю зареєстровано п’ять летальних випадків: чотири в Східно-Азіатському регіоні (Гонгконг, Філіппіни, Японія, Тайвань) і один на території Франції в літнього туриста з Китаю.

Що являє собою новий коронавірус?

Коронавіруси – це велике сімейство респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання різної тяжкості: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними симптомами коронавірусу є лихоманка і утруднене дихання.

Новий штам коронавірусу може викликати важку форму пневмонії. Перебіг хвороби залежить від імунітету людини. Більшість людей, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров’ям, серед них багато пацієнтів похилого віку з хронічними захворюваннями.

Як розпізнати коронавірус?

Симптоми коронавірусної інфекції схожі з ознаками інших респіраторних захворювань – головний біль, кашель, лихоманка і утруднення дихання, у деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт. Інкубаційний період триває від двох днів до двох тижнів. У разі появи симптомів гострого респіраторного захворювання під час подорожі або після неї рекомендується звернутися до лікаря і надати відомості про історію подорожей.

Як передається коронавірус?

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, наразі відомо, що новий коронавірус передається крапельним і контактним шляхами. Переважає контактний шлях, коли вірус потрапляє на слизові оболонки носа, рота, очей через руки або інші предмети (хустку, рукавички) після контакту з об’єктами, контамінованими (забрудненими) виділеннями з дихальних шляхів хворого або інфікованої коронавірусом людини.

Крапельним шляхом вірус передається від людини до людини під час кашлю або чхання при тісному контакті, коли утворюються краплі діаметром понад 5 мкм. Коронавіруси не зберігають інфектогенність при передачі на далекі відстані, тому тісним контактом вважають відстань менше одного метра, хоча деякі вчені допускають можливість передачі при певних умовах на відстані до двох метрів.

Які рекомендації є щодо захисту від нового коронавірусу?

1. Не торкайтеся до потенційно зараженим вірусом поверхонь або тваринам в регіонах з виявленими випадками інфікування.

2. Часто і ретельно мийте руки з милом або обробляйте їх антисептиком.

Миття рук з милом: не менше 20-40 секунд у теплій воді, обов’язково при видимому забрудненні рук, після повернення з вулиці, відвідування громадського транспорту, відвідування туалету, перед приготуванням і прийомом їжі, якщо відсутній антисептик для рук.

Антисептик для рук: розчин з вмістом спирту 60-80% або з 2% хлоргексидину. Інші засоби не надають антисептичної дії. Для однієї обробки рук рекомендується використовувати близько 3 мл розчину, тому рекомендовано просто наливати його в долоню, а не бризкати з пульверизатора. Тривалість обробки – близько 30 секунд. Особливу увагу потрібно приділити нігтям, де скупчується найбільше бруду.

3. Уникайте скупчення людей.

4. По можливості утримайтеся від відвідування регіонів з високим рівнем коронавірусу, якщо ви відчули нездужання після поїздки – відразу зверніться до лікаря.

5. Якщо ви захворіли – залишіться вдома і зверніться до лікаря (по телефону або виклик додому).

6. Використовуйте захисну маску обов’язково, якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить); перебуваєте в місцях скупчення людей з метою додаткового захисту. Маска повинна щільно прилягати, закривати ніс і рот. Маску потрібно міняти кожні 4 години або як тільки вона стала вологою. Повторно використовувати маску неможна.

Чи безпечно отримувати посилки з Китаю?

За даними ВООЗ, неможливо заразитися коронавірусом COVID-19 через посилку. У ті терміни, які займає доставка посилки, шанси вірусу на виживання зведені до нуля. ВООЗ не рекомендує ніяких обмежень по торгівлі і переміщенню товарів з Китаю.

Чи передається коронавірус COVID-19 через фрукти?

У мережі Інтернет поширювалася недостовірна інформація про небезпеку бананів. Однак немає ніяких даних, які пов’язували б новий коронавірус і фрукти. Фрукти – непридатне середовище для тривалого виживання вірусу. Нагадуємо, що фрукти перед вживанням необхідно ретельно мити.

Як буде проводитися діагностика нового коронавірусу?

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, Україна отримала тест-системи для визначення нового коронавірусу. Діагностика буде проводитися виключно у випадках, відповідних епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби відповідно до рекомендацій ВООЗ. Зразки для дослідження будуть направлятися у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров’я України. З моменту отримання зразка лабораторією для отримання результату необхідні 5-7 годин. Тест-системи для самостійної діагностики в аптечній мережі не продаються. Надалі за необхідності планується надходження додаткових реагентів від ВООЗ та закупівля за кошти державного бюджету.

Чи є ліки або вакцини від нового коронавірусу?

Для нового коронавірусу COVID-19 вакцина ще не розроблена. За оцінками фахівців ВООЗ, на це може піти близько 18-ти місяців. До недавнього часу не існувало специфічного противірусного лікування нового коронавірусу – тільки симптоматичне. За інформацією китайських медиків, з п’яти тисяч відібраних і досліджуваних на потенційну ефективність проти коронавірусу препаратів три показали гарні результати, проте для можливості їх виходу на ринок потрібне продовження клінічних досліджень.

Минулого тижня в штаб-квартирі ВООЗ у Женеві відбулася зустріч провідних експертів охорони здоров’я з різних країн світу, щоб оцінити обсяг наявних знань про коронавірус COVID-19, виявити існуючі прогалини в дослідженнях і об’єднати зусилля в інтересах прискореної організації та фінансування пріоритетних досліджень для боротьби зі спалахом. Визначено пріоритети подальшої науково-дослідницької діяльності для направлення цільового фінансування.

Імуномодулятори, БАДи, гомеопатія і методи «народної медицини» (цибуля, часник, алкоголь) не мають доведеної ефективності в профілактиці і лікуванні коронавірусу.

Що робиться в Одесі для забезпечення готовності до протидії поширенню коронавірусної інфекції?

Департаментом охорони здоров’я Одеської міськради ведеться робота з реалізації Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.01.20 №185, що стосується заходів щодо недопущення занесення і поширення на території України захворювань, викликаних новим коронавірусом.

Госпітальною базою для пацієнтів з інфекційними захворюваннями в Одесі є міська клінічна інфекційна лікарня. Тут у 2015 році відкрито сучасне боксоване відділення на 65 ліжок, що забезпечує можливість ізоляції пацієнтів з крапельними і особливо небезпечними інфекціями. Існує план перепрофілювання інших відділень інфекційної лікарні та інших медичних закладів у разі необхідності надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусом.

Реанімаційне відділення інфекційної лікарні забезпечено необхідною дихальною апаратурою, апаратами ШВЛ, концентраторами кисню, пульсоксиметрами та ін. Кілька років тому в епідсезоні по грипу 2015/2016 років реєструвалася велика кількість пневмоній. У зв’язку з цим було проведено дооснащення дихальною апаратурою всіх стаціонарів Одеси, які наразі забезпечені необхідним обладнанням, і щорічно проводиться оновлення парку медапаратури.

З міського бюджету Одеси додатково виділено 1 млн. 620 тис. гривень на придбання для інфекційної лікарні та інших міських медзакладів додаткових засобів індивідуального захисту – респіраторів, захисних масок, окулярів, костюмів, комбінезонів, які завдяки оперативному проведенню закупівель уже надходять до закладів.

На вході в медзаклади Одеси розміщені плакати про коронавірус та його профілактику, а також дозатори з антисептичними засобами для дезінфекції рук. Часте миття рук і використання антисептиків є також ефективним заходом проти поширення ГРВІ, грипу та інших повітряно-крапельних інфекцій.

Питання готовності до протидії поширенню коронавірусної інфекції знаходиться на постійному контролі департаменту охорони здоров’я Одеської міськради. Проводиться безперервний моніторинг епідситуації в місті, країні і світі, налагоджено взаємодію з МОЗ і обласними структурами охорони здоров’я, здійснюється контроль забезпечення готовності мережі лікувально-профілактичних закладів Одеси до роботи в разі виявлення захворювання новим коронавірусом.

18 лютого 2020 року представники департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради в прямому ефірі розповіли про ситуацію із захворюваністю коронавірусом COVID-19.

Фото: ОМР

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