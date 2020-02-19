Виліз на трансформатор: на станції Одеса-Головна помер чоловік

32-річний житель Одеської області на очах у людей виліз на трансформатор та ухопився за оголений дріт ліній електропередач.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
Від ураження струмом потерпілий помер миттєво.
Про трагедію до поліції повідомили її очевидці.
Зараз там працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють повні обставини події та вирішують питання щодо її кваліфікації.
Фото: ГУНП
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