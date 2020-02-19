Виліз на трансформатор: на станції Одеса-Головна помер чоловік

Проверено на себе. Похороны в Одессе Мой старый приятель решил умереть. Прилагательное «старый» говорит о возрасте, а не крепости нашей дружбы. Жили мы по-соседству и таким образом познакомились. Я помогал больному пенсионеру по хозяйству. Однажды зашел проведать старика, и пришлось сразу вызвать скорую, потому что выглядел он паршиво. На меня не смотрит и ничего не говорит, только тяжело дышит. Так выглядят долго и тяжело болеющие люди перед смертью. И вот отсюда и начинается мое хождение по мукам. ПОДРОБНЕЕ