fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі поліцейського підозрюють у зґвалтуванні 11-класниці

В Одесі поліцейського підозрюють у зґвалтуванні 11-класниці

Про цей випадок дівчина розповіла вчителю.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розпочали досудове розслідування за фактом зґвалтування неповнолітньої ( ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Справа у тім, що 18 лютого 2020 року учениця 11 класу однієї зі одеських шкіл повідомила свого вчителя про те, що 11 лютого у денний час її запросив до себе додому інспектор з ювенальної превенції одного з відділень відділу поліції в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області. Правоохоронець шляхом шантажу змусив дівчину вступити з ним в інтимний зв’язок.

Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області. Оперативний супровід – Одеське управління ДВБ Нацполіції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Фото: popasnaya.city

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить