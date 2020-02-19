В Одесі поліцейського підозрюють у зґвалтуванні 11-класниці

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розпочали досудове розслідування за фактом зґвалтування неповнолітньої ( ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Справа у тім, що 18 лютого 2020 року учениця 11 класу однієї зі одеських шкіл повідомила свого вчителя про те, що 11 лютого у денний час її запросив до себе додому інспектор з ювенальної превенції одного з відділень відділу поліції в м. Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області. Правоохоронець шляхом шантажу змусив дівчину вступити з ним в інтимний зв’язок.

Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області. Оперативний супровід – Одеське управління ДВБ Нацполіції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Фото: popasnaya.city

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