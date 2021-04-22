В нацпарк «Тузловские лиманы» прилетели белые цапли

В национальный природный парк «Тузловские лиманы» в Одесской области прилетели малые белые цапли.

Об этом сообщил в Facebook сотрудник нацпарка, эколог Иван Русев.

«Они прилетели из далекой Африки в Тузловскую Амазонию. Скоро они построят гнезда в тайных местах нацпарка и будут радовать посетителей своим присутствием на лиманах Амазонии до сентября», – написал в Facebook эколог.

Ранее в нацпарк «Тузловские лиманы» прилетели розовые пеликаны.

Читайте также: Кто возглавит нацпарк «Тузловские лиманы» – в Минприроды определились с кандидатурой.

Фото: Facebook-страница Ивана Русева