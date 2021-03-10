В нацпарк «Тузловские лиманы» вернулись розовые пеликаны

В национальный природный парк «Тузловские лиманы» в Одесской области прилетели розовые пеликаны.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом сообщил в Facebook представитель нацпарка, эколог Иван Русев.
По словам эколога, редкие птицы остановились на Джантшейском лимане в дельте Днестра. Он также рассказал, что сам видел около 120 розовых пеликанов. Птицы парили над заповедной зоной нацпарка и вели осмотр территории.
«Сейчас, по прилету в дельту Днестра, им надо сориентироваться где есть достаточно рыбы для них и где им будет безопасно жить, где немало их недругов – браконьеров», – добавил Русев.
Розовые пеликаны, которые обитают в «Тузловских лиманах» занесены в Красную книгу. Питаются исключительно рыбой.
Ранее общественная природоохранная организация Rewilding Ukraine сообщала о намерении разместить на специальных платформах в Украинской дельте Дуная «манекены» пеликанов для привлечения живых особей.
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Фото: Facebook-страница Ивана Русева