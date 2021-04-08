Новости Одессы и Одесской области

Кто возглавит нацпарк «Тузловские лиманы» – в Минприроды определились с кандидатурой

Кто возглавит нацпарк «Тузловские лиманы» – в Минприроды определились с кандидатурой

Сегодня, 8 апреля, комиссия Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов огласила итоги ранее объявленного конкурса на должность директора национального природного парка (НПП) Одесской области «Тузловские лиманы».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший глава нацпарка, эколог Иван Русев.

Так, продолжать управлять «Тузловскими лиманами» будет ранее исполнявшая обязанности директора заповедника Ирина Выхристюк (ранее – руководитель Татарбунарской экологической организации «Видродження»).

«Кандидаты-невежды в директора НПП «Тузловские лиманы» уже на свалке истории. А управлять лучшим нацпарком Украины – НПП «Тузловские лиманы» будет продолжать Ирина Выхрыстюк!» – поделился Русев.

Он также поблагодарил за «безумную поддержку» своих друзей, коллег из команды парка и «сознательных граждан».

ДЯКУЮ ВСІМ ЗА СПІЛЬНУ ПЕРЕМОГУ

Нарешті оголошено остаточний вирок комісії Міндовкілля по конкурсу 8.04.2021 р. …

Опубликовано Ivan Rusev Четверг, 8 апреля 2021 г.

 

 

 

Напомним, ранее прокуратура Одесской области вступилась за нацпарк «Тузловские лиманы» и потребовала вернуть парку-заповеднику часть лесного массива урочища Лебедевка, которую ранее передали во временное пользование местному бизнесмену без согласования с администрацией парка.

Читайте также: Часть урочища «Лебедевка» в нацпарке «Тузловские лиманы» вернут государству.

Справка:

Национальный природный парк «Тузловские лиманы» расположен на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь парка — 27 865 га.

Фото: Liga.net

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить