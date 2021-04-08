Кто возглавит нацпарк «Тузловские лиманы» – в Минприроды определились с кандидатурой

Сегодня, 8 апреля, комиссия Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов огласила итоги ранее объявленного конкурса на должность директора национального природного парка (НПП) Одесской области «Тузловские лиманы».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший глава нацпарка, эколог Иван Русев.

Так, продолжать управлять «Тузловскими лиманами» будет ранее исполнявшая обязанности директора заповедника Ирина Выхристюк (ранее – руководитель Татарбунарской экологической организации «Видродження»).

«Кандидаты-невежды в директора НПП «Тузловские лиманы» уже на свалке истории. А управлять лучшим нацпарком Украины – НПП «Тузловские лиманы» будет продолжать Ирина Выхрыстюк!» – поделился Русев.

Он также поблагодарил за «безумную поддержку» своих друзей, коллег из команды парка и «сознательных граждан».

ДЯКУЮ ВСІМ ЗА СПІЛЬНУ ПЕРЕМОГУ Нарешті оголошено остаточний вирок комісії Міндовкілля по конкурсу 8.04.2021 р. … Опубликовано Ivan Rusev Четверг, 8 апреля 2021 г.

Напомним, ранее прокуратура Одесской области вступилась за нацпарк «Тузловские лиманы» и потребовала вернуть парку-заповеднику часть лесного массива урочища Лебедевка, которую ранее передали во временное пользование местному бизнесмену без согласования с администрацией парка.

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Справка:

Национальный природный парк «Тузловские лиманы» расположен на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь парка — 27 865 га.

Фото: Liga.net