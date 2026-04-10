Что известно о Калугине

Исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль утвердил Александра Калугина в должности директора коммунального учреждения «Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома».

Новый руководитель работал в этом же учреждении главным инженером.

В декларации кандидата отмечено, что Александр Калугин владеет жилым домом площадью 41 м² и земельным участком 525 м² в селе Усатово Одесской области, а также автомобилем Hyundai Elantra 2015 года выпуска.

Что касается дохода, то за 2025 год Калугин получил 581,8 тыс. грн. заработной платы, 1 тыс. грн. национального кэшбека «Сделано в Украине», 3,6 тыс. грн. социальных выплат и 916 грн. дополнительного блага. Экономия: 20 тыс. долларов, 50 тыс. грн и 5 тыс. евро.

Добавим, что его предшественника Олега Лысого Игорь Коваль уволил еще в феврале.

Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома – это неприбыльное бюджетное учреждение, финансируемое из бюджета Одесского городского территориального общества. Она предназначена для полного и своевременного обеспечения транспортными услугами исполнительных органов, предприятий и учреждений Одесского городского совета.

