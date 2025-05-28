Исполнительный комитет Измаильского горсовета поручил управлению жилищно-коммунального хозяйства уменьшить стоимость работ на Аллее Славы на сумму 1 миллион 500 тысяч грн с последующим заключением дополнительного соглашения с подрядчиком.

Сэкономленные средства финансовому управлению поручено направить в городскую Программу поддержки сектора безопасности и обороны Украины на 2025 год.

Также исполком принял решение о безотлагательном проведении работ по установке на площади Победы информационного стенда с фотографиями и материалами о павших защитниках Украины — жителях Измаила.

Установка и финансирование стенда поручено управлению жилищно-коммунального хозяйства и коммунальным службам Измаильского горсовета.

Напомним, у военнослужащих и общественности Измаила возникли вопросы по обустройству городской Аллеи Славы. Главный — касался выделения 12,4 млн грн на мемориал в момент, когда армия ежедневно нуждается в помощи — дронах, оборудовании, медикаментах. Они считают, что место чествования должно быть обустроено в более простом и дешевом формате, а средства нужно потратить «на дроны». Военные предложили альтернативу: создать Аллею в виде баннеров, финансирование которой они готовы взять на себя, если власти перенаправят бюджетные средства на поддержку фронта.







