Ключевые моменты

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 18 — 20 июля.

Город снова дышит литературой, музыкой и светом

Для ценителей слова — состоятся два глубоких литературных вечера. «Стожары объединяют Украину» в библиотеке Грушевского обещает сочетание слова и музыки, вдохновленного единством. А в библиотеке Франко будут читать о звездах в каждом человеке — метафора, которая звучит как нежный шепот на фоне войны.

Фотография и музыка жизни — в ArtOdessa можно увидеть мир сквозь объектив Аркадия Рыбака: черно-белое, но живое и искреннее. А творческий вечер Романа Капитонова станет эмоциональным продолжением этого чувствительного видения.

Пианомузыка под открытым небом — от вечерней «пианотерапии» у моря до волшебных рассветов с Романом Витенчуком и Игорем Янчуком. Пианино звучит, когда сердце молчит.

А еще — французский шарм в Городском саду, где будет играть аккордеон и разливаться запах круассанов, и веселый квиз в Шевченковском парке, напоминающий: Одесса — это всегда игра и любовь.

Редакция «Одесской жизни» желает вам хороших выходных и интересных событий. Берегите себя!

Что: Литературно музыкальный вечер «Стожары объединяют Украину»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 18 июля, 15:00



Что: Фотопроект «Аркадий Рыбак. Черно-белая жизнь»

Где: Городской сад. Галерея ArtOdessa

Когда: 18 июля, 17:00

Что: Пианотерапия

Где: 16 в. Б.Фонтана

Когда: 18 – 20 июля, 18:00

Что: Пианрассвет с Романом Витенчуком

Где: 16 в. Б.Фонтана

Когда: 19, 20 июля, 05:23



Что: Роман Капитонов. Творческий вечер

Где: Городской сад. Галерея ArtOdessa

Когда: 19 июля, 19:00

Что: Литературные чтения «У каждого человека свои звезды»

Где: Книжный переулок, 1-я, Б-ка Франко

Когда: 15 июля, 13:00

Что: Фестиваль французской культуры

Где: Городской сад, Ротонда

Когда: 19 июля, 17:00

Что: Квиз Что ты знаешь за Одессу?

Где: Парк Шевченко, Ракушка

Когда: 19 июля, 19:00

Что: Пианорассвет с Игорем Янчуком

Где: Ланжерон, плиты

Когда: 20 июля, 5:20

