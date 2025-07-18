Ключевые моменты
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 18 — 20 июля.
Город снова дышит литературой, музыкой и светом
Для ценителей слова — состоятся два глубоких литературных вечера. «Стожары объединяют Украину» в библиотеке Грушевского обещает сочетание слова и музыки, вдохновленного единством. А в библиотеке Франко будут читать о звездах в каждом человеке — метафора, которая звучит как нежный шепот на фоне войны.
Фотография и музыка жизни — в ArtOdessa можно увидеть мир сквозь объектив Аркадия Рыбака: черно-белое, но живое и искреннее. А творческий вечер Романа Капитонова станет эмоциональным продолжением этого чувствительного видения.
Пианомузыка под открытым небом — от вечерней «пианотерапии» у моря до волшебных рассветов с Романом Витенчуком и Игорем Янчуком. Пианино звучит, когда сердце молчит.
А еще — французский шарм в Городском саду, где будет играть аккордеон и разливаться запах круассанов, и веселый квиз в Шевченковском парке, напоминающий: Одесса — это всегда игра и любовь.
Редакция «Одесской жизни» желает вам хороших выходных и интересных событий. Берегите себя!
Что: Литературно музыкальный вечер «Стожары объединяют Украину»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 18 июля, 15:00
Что: Фотопроект «Аркадий Рыбак. Черно-белая жизнь»
Где: Городской сад. Галерея ArtOdessa
Когда: 18 июля, 17:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. Б.Фонтана
Когда: 18 – 20 июля, 18:00
Что: Пианрассвет с Романом Витенчуком
Где: 16 в. Б.Фонтана
Когда: 19, 20 июля, 05:23
Что: Роман Капитонов. Творческий вечер
Где: Городской сад. Галерея ArtOdessa
Когда: 19 июля, 19:00
Что: Литературные чтения «У каждого человека свои звезды»
Где: Книжный переулок, 1-я, Б-ка Франко
Когда: 15 июля, 13:00
Что: Фестиваль французской культуры
Где: Городской сад, Ротонда
Когда: 19 июля, 17:00
Что: Квиз Что ты знаешь за Одессу?
Где: Парк Шевченко, Ракушка
Когда: 19 июля, 19:00
Что: Пианорассвет с Игорем Янчуком
Где: Ланжерон, плиты
Когда: 20 июля, 5:20