Панорамный лифт на Приморском бульваре в Одессе не работал в течение зимнего периода. Сейчас коммунальные службы города активно готовятся к новому сезону, восстанавливая работу объектов инфраструктуры. Одним из таких объектов стал этот лифт.

Перед запуском лифта коммунальщики провели необходимые работы. В частности, они осуществили его очистку и техническое обслуживание, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию для посетителей.

Лифт соединяет Приморский бульвар с Греческим парком, что делает его удобным для туристов и местных жителей. Ожидается, что с началом весенне-летнего сезона количество пользователей лифта возрастет.

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