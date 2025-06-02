Уже первый день лета показал себя «на полную»: жарко. Поэтому, наверное, множество людей выбирают для отдыха место у известного фонтана. Он словно стал центром парка: вода бьется о бронзовую композицию, отражая солнечные лучи. Работает лифт, а в самом парке – какая-то особая атмосфера тишины и покоя.

Деревья, цветы, скульптуры… А среди них – совсем новая композиция скульптора Михаила Ревы «Время» – символ хрупкости бытия, где амфора и человеческая фигура олицетворяют гармонию и борьбу добра со злом.

Большая детская площадка с яркими горками и качелями… А совсем рядом – укрытие, напоминающее о страшных современных реалиях…

Аллеи парка выложены плиткой, а клумбы с цветами добавляют всю палитру красок. И будто нет войны – только жизнь, покой и красота. Греческий парк – это место, где природа дышит полной грудью, приглашая всех почувствовать его магию.

…Детский смех, шелест листвы, журчание фонтана – все это создает ощущение гармонии. Одесский Греческий парк в эти дни – словно настоящий приют, где, несмотря ни на что, можно ощутить покой и веру в лучшее.

Держимся!..

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