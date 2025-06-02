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Уже первый день лета показал себя «на полную»: жарко. Поэтому, наверное, множество людей выбирают для отдыха место у известного фонтана. Он словно стал центром парка: вода бьется о бронзовую композицию, отражая солнечные лучи. Работает лифт, а в самом парке – какая-то особая атмосфера тишины и покоя.

Одесский Греческий парк, лифт
Одесский Греческий парк в начале лета
Одесский Греческий парк, летняя зелень
Одесский Греческий парк, детская площадка
Одесский Греческий парк, дерево
Одесский Греческий парк, кустарник
Одесский Греческий парк, роза
Одесский Греческий парк в начале июня 2025
Одесский Греческий парк, на скамейке

Деревья, цветы, скульптуры… А среди них – совсем новая композиция скульптора Михаила Ревы «Время» – символ хрупкости бытия, где амфора и человеческая фигура олицетворяют гармонию и борьбу добра со злом.

Одесский Греческий парк, скульптура "Время"
Одесский Греческий парк, новая скулльптура
Одесский Греческий парк, Время
Одесский Греческий парк, новая скульптура М. Ревы
Одесский Греческий парк, аллея
Одесский Греческий парк, Райский сад
Одесский Греческий парк, скульптуры Ревы
Одесский Греческий парк: райское яблоко
Одесский Греческий парк, в тени

Большая детская площадка с яркими горками и качелями… А совсем рядом – укрытие, напоминающее о страшных современных реалиях…

Аллеи парка выложены плиткой, а клумбы с цветами добавляют всю палитру красок. И будто нет войны – только жизнь, покой и красота. Греческий парк – это место, где природа дышит полной грудью, приглашая всех почувствовать его магию.

Одесский Греческий парк, фонтан Дионис
Одесский Греческий парк, фонтан
Одесский Греческий парк, отдыхающие
Одесский Греческий парк, у фонтана
Одесский Греческий парк, ребенок у фонтана
Одесский Греческий парк, ель
В одесском Греческом парке, июнь 2025
Одесский Греческий парк, лестница
Одесский Греческий парк, аллеи

…Детский смех, шелест листвы, журчание фонтана – все это создает ощущение гармонии. Одесский Греческий парк в эти дни – словно настоящий приют, где, несмотря ни на что, можно ощутить покой и веру в лучшее.

Держимся!..

Читайте также: Два парка, две истории: как в Одессе греки и турки мерились щедростью (видео).

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