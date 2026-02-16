Ключевые моменты:
Воду отключат с 09:30 17 февраля до 08:00 18 февраля 2026 года
Ограничения коснутся части Приморского района Одессы
Причина — проведение аварийных ремонтных работ на сетях
Где не будет воды
По информации предприятия, подачу воды временно прекратят по следующим адресам:
- улица Донорская;
- улица Среднефонтанская;
- улица Канатная (часть домов);
- улица Сегедская;
- Бисквитный переулок.
Коммунальщики поясняют, что ремонт необходим для поддержания стабильной работы системы водоснабжения. После завершения работ подачу воды обещают восстановить в штатном режиме.
Жителям рекомендуют заранее сделать запас воды на период отключения. В компании приносят извинения за временные неудобства.
Куда обращаться с вопросами
Консультации предоставляют круглосуточно по телефонам:
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-17-00-155
Справка
Филиал «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» — предприятие, обеспечивающее централизованное водоснабжение и водоотведение в Одессе и прилегающих населенных пунктах Одесской области. Компания обслуживает городские сети, осуществляет ремонт и модернизацию инфраструктуры и отвечает за качество и бесперебойность предоставления услуг потребителям.
Ранее мы публиковали разъяснение «Инфоксводоканала», почему в Одессе происходят перебои с водой.