Ключевые моменты:

Воду отключат с 09:30 17 февраля до 08:00 18 февраля 2026 года

Ограничения коснутся части Приморского района Одессы

Причина — проведение аварийных ремонтных работ на сетях

Где не будет воды

По информации предприятия, подачу воды временно прекратят по следующим адресам:

улица Донорская;

улица Среднефонтанская;

улица Канатная (часть домов);

улица Сегедская;

Бисквитный переулок.

Коммунальщики поясняют, что ремонт необходим для поддержания стабильной работы системы водоснабжения. После завершения работ подачу воды обещают восстановить в штатном режиме.

Жителям рекомендуют заранее сделать запас воды на период отключения. В компании приносят извинения за временные неудобства.

Куда обращаться с вопросами

Консультации предоставляют круглосуточно по телефонам:

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-17-00-155

Справка

Филиал «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» — предприятие, обеспечивающее централизованное водоснабжение и водоотведение в Одессе и прилегающих населенных пунктах Одесской области. Компания обслуживает городские сети, осуществляет ремонт и модернизацию инфраструктуры и отвечает за качество и бесперебойность предоставления услуг потребителям.

Ранее мы публиковали разъяснение «Инфоксводоканала», почему в Одессе происходят перебои с водой.