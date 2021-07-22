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В Аккерманской крепости нашли целое каменное ядро

В Аккерманской крепости нашли целое каменное ядро

Археологическая экспедиция в средневековой Аккерманской крепости, что в Белгороде-Днестровском Одесской области, в самом разгаре. И уже есть первая крупная находка – целое каменное ядро.

Об этом рассказал в Facebook одесский историк, заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского Андрей Красножон.

По его словам, находку прямо с раскопа передали в лапидарий музея крепости.

«Следы древнего штурма?.. Такие ядра турки использовали во время осады Белгорода 1484 г. Согласно источникам, они оставались на вооружении для некоторых типов пороховых орудий в Бессарабии аж до конца 18 в.» – предполагает историк.

Также Красножон отмечает, что крупнейшее каменное ядро из найденных в Аккермане достигало калибра 670 мм и весило около полутонны.

Археологическая экспедиция в Аккерманской крепости в разгаре. Первая крупная находка – целое каменное ядро, передана в…

Опубликовано Андреем Красножоном Среда, 21 июля 2021 г.

 

Напомним, Аккерманская крепость была построена в XV веке, когда город входил в состав Молдавского княжества.

Ранее стало известно, что в Аккерманской крепости создадут археологический музей.

Также «Одесская жизнь» писала о том, как одесские ученые раскрывали тайны средневекового Аккермана и античной Тиры.

Фото с Facebook-страницы Андрея Красножона

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Редакция ПРОФИЛЬ

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