Как одесские ученые раскрывали тайны средневекового Аккермана и античной Тиры?

Находки — с «первой лопаты»

«Одесская жизнь» уже рассказывала о ярких находках экспедиции, возвращенных нам учеными из давних веков — о чудом отлично уцелевшей стеклянной бутылке времен Османской империи и 300-летнем исламском обереге.

На самом деле находок гораздо больше, равно как и исследований, открытий и заполнений исторических «белых пятен». Об итогах этой археологической экспедиции рассказали доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского национального педагогического университета им.К. Д. Ушинского Андрей Красножон, кандидат исторических наук, начальник Белгород-Тирской археологической экспедиции НАН Украины Олег Савельев, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Экспедиция была организована институтом археологии НАН Украины и партией «Европейская Солидарность». Перед раскопками проводились масштабные георадарные работы. Специалисты просканировали больше 6 тысяч квадратных метров территории крепости.

Как рассказывает Олег Савельев, исследования и раскопки проводились на местах, которые изучались раньше, и там, где они не проводились никогда ранее. Так менялись раннее выдвинутые гипотезы и концепции…

— Находки начались с «первой лопаты». Так, практически сразу же был обнаружен камень (плита) античного происхождения. Скорее всего, он служил входом в помещение. Была обнаружена казарма (скорее всего ХVIII века). Обнаружили мы и подвал римского времени, который использовался и в более поздние времена; турецкое помещение ХVI века с массой находок — керамика, металлические изделия, фрагменты амфор, кости животных. Многие находки (в основном, это монеты) произошли благодаря тому, что мы были обеспечены металлоискателем. Ну а позже, на значительной глубине, мы наткнулись на фрагмент большой плиты и фрагменты кладки. Так были обнаружены фрагменты античной оборонительной стены. В итоге мы «вышли» на древнюю улицу, — рассказывает Олег Савельев.

Находки Находки Находки Находки

И древняя улица…

— В ходе раскопок и исследований выяснилось, что средневековая стена выстроена (на протяжении, как минимум, 50 метров) на остатках стен древней Тиры. Строители крепости (речь идет о ее юго-западном участке) в ХV веке видели над поверхностью античные монументальные блоки, и на их основании из рациональных соображений выстроили новую стену. А ров, который там находится, существовал и в античные времена… В этой стене мы обнаружили так называемый заклад. Там что-то замуровали. В будущем будем работать на этом участке, и искать ответ и на этот вопрос… Что касается обнаруженной в ходе экспедиции улицы, то это улица города Тиры. На улице есть и следы разрушений: был завал, кто-то в те времена крушил античную Тиру. Улица интересна еще и тем, что на ней наблюдаются сразу несколько исторических строительных периодов. То же самое — и с находками. Первым из находок был бронзовый ключ, который словно стал счастливым предвестником экспедиции. Ну а исследования будут продолжаться и дальше. Сделанные нами раскопы сейчас законсервированы для сохранности от воздействия погодных условий и от вандалов, — рассказывает Андрей Красножон.

Как говорят участники экспедиции, местные жители, с которыми общались археологи, рассказывали, что за территорией сегодняшней крепости при строительстве домов ими обнаруживались различные находки. Это говорит о том, что давние поселения находились и за чертой древнего города.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, принимавший участие раскопках, поздравил археологов с успехом проведенной экспедиции, отметил, что ни одна бюджетная копейка на нее потрачена не была.

— Она полностью была осуществлена за счет меценатов и волонтеров. Ее результаты — это новое понимание нашей истории, это и новое видение известного туристического объекта в Одесской области. Согласитесь, туристический объект, где можно увидеть древнеримскую улицу — это очень значимо!

Исследование объекта планируется продолжить и в будущем году. Ну а что касается находок, то они будут склеиваться, реставрироваться, изучаться. Позже они найдут свое место в Одесском археологическом музее и Белгород-Днестровском краеведческом музее.

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Фото Михаила Шмушковича и предоставленные участниками экспедиции пресс-центру «Паритет».

Фото Андрея Красножона — Dumskaya.net