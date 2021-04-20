В Одесской области создадут музей в старинной крепости

В Одесской области планируют создать новый музей на территории средневековой Аккерманской крепости в городе Белгород-Днестровский.

Об этом информирует пресс-служба Одесского областного совета.

В музее планируют показывать артефакты, найденные на территории крепости. А она стоит на месте античного города Тира. До этого находки отдавали Белгород-Днестровский краеведческий и Одесский археологический музеи.

По словам специалистов, новый музей может функционировать при коммунальном предприятии «Фортеця».

«Это мировая практика, и закон позволяет создавать такие экспозиции, — объяснил доктор исторических наук Андрей Красножон. — Постоянно действующая на территории крепости экспедиция будет исправно пополнять коллекцию».

Аккерманская крепость была построена в XV веке, когда город входил в состав Молдавского княжества.

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