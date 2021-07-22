Погода в Одессе 23 июля: будет ли дождь этой ночью?

Завтра, в пятницу, 23 июля, синоптики прогнозируют в Одессе переменную облачность. Без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-17 °C, днем 26-28 °C.
По Одесской области
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18 °C, днем 24-29 °C.
На автодорогах области видимость хорошая.
Сутками ранее на Одессу обрушился залповый дождь. Многие улицы и дома оказлись затопленными, не ходил транспорт, часть районов осталась без света.