Успехи спортсменов и возвращение “Немых Ночей”: главные новости Одессы за 29 августа

Воскресение, 29 августа 2021 года, запомнилась «Одесской жизни» такими знаковыми событиями в Одессе и Одесской области.
В Одессе изменили схему дорожного движения на Черемушках.
Спортсмен из Одессы выиграл золотую медаль на паралимпиаде.
А теннисистка Элина Свитолина турнир серии WTA в Чикаго (США).
Военный из Одессы установил рекорд Украины.
В полиции рассказали, что грозит противникам ЛГБТ, устроившим драку с правоохранителями.
В Одессу вернулся уникальный кинофестиваль «Немые ночи».
В Одессу вернулись незаконные гонки во время которых лихач свалился с багажника.
А одесский активист высмеял чиновника (видео) в видеоролике.
Читайте также главные новости Одессы за 28 августа 2021 г.