Одесская теннисистка обыграла бывшую девушку своего мужа и выиграла турнир

Примечательно, что с Корне раньше встречался муж Свитолиной Гаэль Монфис.

Счет финального поединка Элины Свитолиной с Ализе Корне составил 7:5, 6:4.

Это 16-я по счету победа Элины в турнирах WTA, и первая в этом сезоне.

It’s @ElinaSvitolina‘s kind of town! 🎶

Chicago’s top seed claims her 16th WTA trophy, defeating Cornet for a first title since September!#ChiTennisFestival pic.twitter.com/bGYTgUi1sB

