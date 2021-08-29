В Одессу вернулись незаконные гонки: лихач свалился с багажника (видео)

В Одессе возобновились гонки на недостроенном участке трассы «Север-Юг» в Малиновском районе. Вчера сотни автомобилей собрались для участия в состязаниях на скорость и мастерство в дрифте. Жители прилегающих улиц возмущены шумом автомобилей и манерой езды участников и зрителей гонок.

Свалился под колеса

Ранее городские власти прекратили эти гонки, просто перекрыв дорогу бетонными блоками. Но сейчас кто-то убрал блоки и там вновь начали собираться любители быстрой езды.

В первый же день на гонках произошёл несчастный случай. Нетрезвый зритель уселся на багажник автомобиля, готовящегося к заезду. Водитель того рванул вперед, или не заметив «пассажира», или решив не обращать на того внимания.

При старте с места человек упал с багажника на асфальт, получив травму головы. При этом его даже не смогли сразу убрать с трассы, потому что там носился автомобиль. Не обращая внимание на лежащего человека.

Лишь спустя время другие зрители смогли подойти к пострадавшему, который был без сознания, и подняв его за руки и ноги, словно тряпичную куклу, вынесли с трассы.

Перекрыть блоками

На события отреагировал депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Я не против автомобильных гонок и дрифта при условиях, что эти мероприятия проводятся цивилизовано – то есть безопасно и в дали от жилых районов.

– написал депутат в своем facebook.

Но то, что произошло вчера, по его словам, сложно назвать цивилизованным. Это было не безопасно, шумно. Мероприятие закончилось в 23:00 салютом, хотя по закону в Украине все громкие мероприятия нужно заканчивать до 22:00.

У мероприятия не было поддержки мэрии. Полиция не обеспечила безопасность мероприятия, тишину для местных жителей. Участники мероприятия банально нарушали ПДД.

По словам Обухова, местные жители весь вечер звонили в полицию, но реакции не последовало.

В таком виде и в этом месте проводить такие мероприятия недопустимо. А “бессмысленный” участок дороги предлагаю физически перекрыть блоками

– резюмировал депутат.

При этом для «гонщиков» есть альтернатива в районе 6-го километра Овидиопольской дороги. Там есть участок, где проходят подобные гонки. Но вход туда платный.

Фото Auto Club “The MOST Family” Odessa