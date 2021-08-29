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Молитва против ЛГБТ, несорванный Прайд и рыжий позитив: главные новости Одессы за 28 августа

Молитва против ЛГБТ, несорванный Прайд и рыжий позитив: главные новости Одессы за 28 августа

Суббота, 28 августа 2021 года, запомнилась «Одесской жизни» такими знаковыми событиями в Одессе и Одесской области.

В Одессе накануне шествия представителей ЛГБТ их противники устроили свою акцию в Горсаду. Представители городских православных организаций заявили о намерении освобождать молитвами участников Прайда от «греховной зависимости».

Позже в центре Одессы прошел православный марш в поддержку традиционных семейных ценностей. Этот марш стал своего рода «ответкой» на парад представителей ЛГБТ.

Между тем, акция ЛГБТ-активистов в Одессе прошла без столкновений и потасовок, несмотря на попытки провокаций со стороны представителей радикальной организации «Традиция и порядок».

А еще в этот же день в Одессе прошел уже пятый по счету фестиваль «Рыжий город».  Благодаря ему одесситы могли окунуться в волны позитива.

Одесский городской совет представил анонс гала-концерта на Потемкинской лестнице, который состоится в День города 2 сентября.

Накануне в Одессе прошла презентация новой книги Михаила Жванецкого.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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