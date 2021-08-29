Военный из Одессы установил рекорд Украины

Одесские каякеры замахнулись на уникальный рекорд и приглашают поучаствовать всех желающих Одесский Центр Каякинга намерен установить уникальный рекорд: устроить самый массовый заплыв в море на каяках и SUP-досках. Свой рекорд каякеры хотят приурочить ко Дню рождения Одессы, отмечаемому 2 сентября, а также отметить таким образом начало «бархатного сезона». ПОДРОБНЕЕ

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Этот день в истории: украинский спортсмен Сергей Бубка установил рекорд В 1994 году 31 июля на соревнованиях в итальянском посёлке Сестриере украинский спортсмен Сергей Бубка впервые в истории прыгнул с шестом на высоту 6 м 14 см. ПОДРОБНЕЕ