Военный из Одессы установил рекорд Украины

Военнослужащий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины подполковник Анатолий Глиненко установил национальный рекорд Украины в номинации “Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе”.
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Флаг длиной 31,81 и шириной 16,68 метров был развернут в воздухе над просторами столицы Украины.
Рекорд зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины.
Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины приветствует Анатолия Васильевича с получением почетного места среди рекордсменов Украины.
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Фото пресс-службы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины