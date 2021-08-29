Противники ЛГБТ устроили массовую драку с полицией: что им грозит

28 августа, после завершения Прайд Шествия, противники ЛГБТ, так и не сумев помешать мероприятию, решили отыграться на полиции. Они напали на правоохранителей, при этом активно использовали баллончики со слезоточивым газом.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Преступление

В полиции сообщили, что 28 августа, приблизительно через 20 минут после окончания Прайд Шествия, группа провокаторов проявила неадекватное поведение в отношении правоохранителей и на улице Дерибасовской устроила ними драку с применением слезоточивого газа. Полиция пресекла попытку нарушения правопорядка.

В результате противоправных действий 29 правоохранителей получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь.

Событие квалифицированно сразу по трем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.4 ст.296 (хулиганство).

Наказание

Всего задержали 61 нападавшего. Из них 12 оказались несовершеннолетними. Против тех, кому еще не исполнилось 18, составили админпротоколы о мелком хулиганстве. Их родителей привлекли к административной ответственности по статье 184 КУпАП (уклонение родителей от воспитания детей). Она предусматривает штраф от 850 до 1700 грн.

Помимо несовершеннолетних, будут привлечены за мелкое хулиганство еще 46 задержанных.

15 задержанным грозит уголовная ответственность. Их обвиняют в хулиганстве (штраф 8500-17000 грн. или до 5 лет тюрьмы) и организации массовых беспорядков (от 5 до 8 лет тюрьмы). Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.

Полицейские отмечают: никаких провокационных и незаконных действий в регионе не допустят. Любые попытки нарушить спокойствие жителей и гостей Одесской пресекаться мгновенно соответствии с действующим законодательством.

Также в полиции обратились к родителям несовершеннолетних детей с напоминанием, что они несут за них полную ответственность и должны понимать: каждое правонарушение ребенка может запятнать его будущее.

Такие действия провокаторов, очевидно, имели целью попытку расшатывание ситуации в Одессе и проверки на прочность представителей правоохранительных органов. Мы дадим принципиальную оценку действиям правонарушителей. Это будет уроком для них. Одесса всегда была и остается безопасной для ее жителей и гостей,

– отметил глава полиции региона Николай Семинишин.

Напомнин, что в Одессе проходит фестиваль квир-культуры Одесса Прайд 2021. Частью его стало Прайд Шествие по улицам города. Противники шествия угрожали сорвать его, как в прошлом году. Но на этот раз полиция выделила достаточные силы и была настрона решительно не допустить беспорядков.