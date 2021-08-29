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У вас дети в фекалиях купаются, а вы на столах пляшете: одесский активист высмеял чиновника (видео)

У вас дети в фекалиях купаются, а вы на столах пляшете: одесский активист высмеял чиновника (видео)

Руководитель общественной организации «Зеленый лист» и экоактивист Владислав Балинский снял критический видеоролик про председателя Приморской райадминистрации Одессы Марата Королева.

Видео активист разместил на своей странице в Facebook.

Одесситы и туристы продолжают калапаться в дерьме Аркадийского аварийного коллектора, который изливается прямо в пляжной зоне. Тем временем, председатель Приморской районной администрации Маратик Королев наладил бизнес по обилечиванию бизнеса и неплохо отжигает на “отжатые” средства в модном клубе!

– написал Владислав Балинский, представляя видеоролик.

Речь в видео идет выпускной трубе аварийного коллектора, которая выходит прямо на пляж в Аркадии. Во время сильных осадков в коллектор попадают фекальный воды городской канализации и изливаются прямо на песок знаменитого Одесского пляжа.

При этом городские власти ничего не предпринимают, чтобы исправить ситуацию. Место, куда попадает канализация не огорожено, там даже нет предупреждающих табличек об опасности.

Пляж Аркадия находится на территории Приморского района Одессы, которым и руководит Марат Королев.

Трубу аварийного выброса прикрыли профнастилом после того как ее изображения обнародовали экоактивисты.

дети на пляже в грязной воде

Во время осадков вода в аркадийском коллекторе смешивается с городской канализацией и через трубу аварийного выброса попадает прямо на пляж в Аркадии. Причем в место, где обычно купается много детей

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Видео и фото Владислава Балинского

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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