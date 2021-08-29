В Одессе изменили схему движения на Черемушках – документ

В Одессе изменили схему организации дорожного движения на перекрестке улиц Академика Филатова и Юрия и Ивана Лип в жилмассиве Черемушки Малиновского района.

Об этом сообщил в Facebook глава департамента транспорта Одесского горсовета Артем Сидоренко. Он также опубликовал соответствующую схему.

«Изменили схему организации дорожного движения, добавили полосы для левосторонних поворотов», – поясняет Сидоренко.

По его словам, сейчас на Черемушках продолжается нанесение дорожной разметки.

Как сообщалось ранее, в Одессе на улице Ришельевской впервые появилась необычная, «коробчатая» дорожная разметка.