Спортсмен из Одессы выиграл золотую медаль на паралимпиаде

Вслед за олимпийскими в Токио сейчас проходят паралимпийские игры. Одессит Роман Полянский, принимающий в них участие, занял первое место в академической гребле.

Об этом сообщили в Национальном паралимпийском комитете Украины.

Еще одна яркая победа: Полянский со значительным отрывом завоевал золотую медаль в гребле академической! Это вторая золотая медаль Романа и второе золото Украины сегодняшнего утра.

– сказано в сообщении.

Сейчас украинская паралимпийская сорная занимает 5 место в общем медальном зачете. Всего у команды 40 медалей, из них 10 золотых. Одесскую область представляют 8 спортсменов.

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