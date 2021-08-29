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В Одессу вернулся уникальный кинофестиваль «Немые ночи» (программа)

В Одессу вернулся уникальный кинофестиваль «Немые ночи» (программа)

10-й юбилейный фестиваль немого кино «Немые ночи» пройдёт 11 и 12 сентября 2021 в Зеленом театре и МСМО.

Родившись в Одессе, «Немые ночи» со временем стали делить площадки между Южной Пальмирой и Киевом. А последний 9-й фестиваль и вовсе полностью прошел в столице.

В 2020, из-за коронавирусных, ограничений «Немые ночи» не проводились.

А в 2021, к радости одесситов, вернулись в Одессу, город, где и родились.

Локациями и соорганизаторами фестиваля станут Музей современного искусства Одессы и Зеленый театр.

За все время на фестивале было показано более 60 немых фильмов (многие из которых ранее считались утраченными) в живом музыкальном сопровождении музыкантов из Украины, Польши, Беларуси, Германии, Азербайджана, Италии, Великобритании, Ирландии, США, Мексики и Японии.

«Немые ночи» стали самым крупным фестивалем немого кино в Восточной Европе и главным украинским архивным кинофестивалем, получив славу изысканного и интеллектуального действа.

Проведение фестиваля после года простоя и с отсутствующим государственным финансированием – это вызов для всех институтов, вовлеченных в проект. Однако, нам важно показать пример институциональной устойчивости – как проект может существовать в течение 10 лет без государственной поддержки, основываясь на энтузиазме и преданности команды,

– написал у себя в facebook основоположник фестиваля Иван Козленко.

 11 сентября

  • в 18:30 pop-up выставкой постеров всех лет фестиваля в Музее современного искусства Одессы. Выставка продлится всего два дня, вход свободный.
  • в 19:30 во дворике Музея состоится камерный показ кинопрограммы Довженко-Центра «Городские симфонии: экспериментальная урбанистика 1920-х» в живом музыкальном сопровождении в исполнении одесского композитора Роксаны Смирновой.

Городская симфония – уникальный документальный жанр, родившийся в 1920-х годах, когда, на волне всеобщего увлечения кино, стали появляться фильмы, документальные по своей сути, экспериментальные по содержанию и поэтические по настроению.

В программе будут показаны фильмы, запечатлевшие молодость европейских городов Тбилиси, Лондона, Нью-Йорка, Ниццы.

12 сентября

в 19:00 в Зеленом театре начнется основная программа фестиваля. Учитывая риски карантина, она продлится в течение одного дня и будет состоять из трех сетов.

  • Первый сет фестиваля, посвященный украинской-немецкой звезде немого кино Ксении Десне, начнется показом мелодрамы «Карусель», снятой в Швеции в 1925 году голливудским кинорежиссером украинского происхождения Дмитрием Буховецким, в сопровождении одесского джазового трио Андрея Показа.
  • В рамках второго сета, посвященного украинской и французской звезде немого кино Натали Лысенко, будет показана французская лента режиссера Жана Эпштейна «Двойная любовь» (1925) в сопровождении киевского композитора и диджея Алексея Подата.
  • Третий сет фестиваля представит шедевр украинского киноавангарда – киносимфонию «Весной» (1929) режиссера Михаила Кауфмана в сопровождении именитого украинского композитора Александра Кохановского.

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