Ключевые моменты:

Зеленский ожидает от США ответа по новым переговорам о прекращении войны.

В ночь на 23 мая Россия атаковала Украину 124 дронами.

Под ударами оказались Днепропетровская, Полтавская и Донецкая области.

Зеленский рассказал о возможных переговорах

Президент Украины сообщил, что Киев ожидает ответа от американской стороны по поводу новых встреч и возможного формата переговоров.

По словам Зеленского, сейчас важно максимально активизировать дипломатию. При этом он отметил, что внимание США частично сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, и это может повлиять на сроки переговорного процесса.

Также украинский лидер рассказал о разговорах с канцлером Германии Фридрих Мерц, президентом Франции Эммануэль Макрон и премьер-министром Великобритании Кир Стармер.

По словам Зеленского, Украина настаивает на том, чтобы Европа участвовала в переговорах и ее позиция учитывалась при обсуждении будущего мира.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что предыдущие трехсторонние переговоры пока не дали результата, однако Вашингтон готов организовать новый раунд встреч.

Последствия атаки дронов по Украине 23 мая

В ночь на 23 мая российские войска атаковали Украину 124 ударными беспилотниками. По данным Генштаба ВСУ, силы ПВО уничтожили или подавили 102 дрона различных типов, включая Shahed.

Зафиксированы попадания беспилотников на девяти локациях, а также падение обломков в пяти местах.

Под удар попали сразу несколько областей Украины:

В Днепропетровской области в городе Шахтерское дрон повредил многоквартирный дом и административное здание. Спасатели эвакуировали 25 человек, среди которых пятеро детей.

Еще один жилой дом был поврежден в Криворожском районе. Также российские беспилотники атаковали Марганецкую и Покровскую громады Никопольского района. В Полтаве после удара по административному зданию возник пожар. Огонь охватил второй и третий этажи, однако спасатели быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

В Донецкой области под удар попала пожарно-спасательная часть в Александровке Краматорского района. Повреждены здание и пожарная техника, личный состав не пострадал.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений.

Украинские военные заявляют, что за сутки российская армия потеряла около 950 военнослужащих. Также сообщается об уничтожении пяти танков, пяти бронемашин, 68 артиллерийских систем и другой техники.

22 мая в обращении Владимир Зеленский заявил, что с начала года украинские войска освободили 590 километров нашей территории.

По словам президента, позиции Украины сейчас сильнее, чем в предыдущие годы.

«Эта тенденция – точно не в интересах оккупанта, мы продолжаем наращивать показатели уничтожения российского личного состава – это вместе с санкциями всех форм вынуждает Россию сделать выбор в пользу дипломатии» — заявил Зеленский.