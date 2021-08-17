Унесенные ветром в море и юбилей веселого директора: главные новости Одессы за 16 августа

В понедельник, 16 августа 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях в Одессе, Одесской области и в Украине.
Записи с камер видеонаблюдения в доме погибшего мэра Кривого Рога позволяют предположить, что Константин Попов покончил с собой
Авиапожарные, помогавшие в Турции тушить лесные пожары в районе Анталии, вернулись в Украину.
Опять сильный пожар, на этот раз в самой Одессе. Сгорел крупный магазин и есть основания предполагать, что его подожгли.
Отдыхающих на sup-бордах отнесло далеко в море. Спасатели нашли пострадавших в 5 километрах о берега.
Арт-объект в виде Микки-Мауса появился на ул. Софиевской
Директор Одесского зоопарка, склонный к переодеваниям и песням отметил юбилей. Мы собрали подборку его мамых интересных перевоплощений
Черемушки украсил красивый мурал
В “Молодой Гвардии” вспышка коронавируса. Заболели десятки детей.
А полиция сейчас расследует нападение на ребенка, которого чудом спасли из рук насильника