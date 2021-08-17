Новости Одессы и Одесской области

Унесенные ветром в море и юбилей веселого директора: главные новости Одессы за 16 августа

Унесенные ветром в море и юбилей веселого директора: главные новости Одессы за 16 августа

В понедельник, 16 августа 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях в Одессе, Одесской области и в Украине.

Записи с камер видеонаблюдения в доме погибшего мэра Кривого Рога позволяют предположить, что Константин Попов покончил с собой

Авиапожарные, помогавшие в Турции тушить лесные пожары в районе Анталии, вернулись в Украину.

Опять сильный пожар, на этот раз в самой Одессе. Сгорел крупный магазин и есть основания предполагать, что его подожгли.

Отдыхающих на sup-бордах отнесло далеко в море. Спасатели нашли пострадавших в 5 километрах о берега.

Арт-объект в виде Микки-Мауса появился на ул. Софиевской

Директор Одесского зоопарка, склонный к переодеваниям и песням отметил юбилей. Мы собрали подборку его мамых интересных перевоплощений

Черемушки украсил красивый мурал

В “Молодой Гвардии” вспышка коронавируса. Заболели десятки детей.

А полиция сейчас расследует нападение на ребенка, которого чудом спасли из рук насильника

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

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