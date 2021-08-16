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Унесенные морем: в Одессе спасли отдыхающих на плавательных досках

Унесенные морем: в Одессе спасли отдыхающих на плавательных досках

Сегодня утром, 16 августа, одесские водолазы спасли трех человек, которых унесло в море на досках для плавания (SUP-бордах).

Как сообщает департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета, трое отдыхающих – женщина, иностранец и их инструктор – отправились в море встречать рассвет. Из-за сильного ветра их начало уносить в открытое море.

Для спасения людей, оказавшихся в пяти километрах от берега, пришлось привлечь спецтехнику и личный состав спасательно-водолазной службы. В тоге отдыхающих благополучно доставили на берег.

В департаменте также отмечают, что часто причиной подобных инцидентов становятся недобросовестные предприниматели, предоставляющие некачественные и даже опасные для жизни услуги по прокату SUP-бордов и каяков. Зачастую они не имеют ни спасателей, ни техники, а также не заключают договор со спасательной службой.

Напомним, 29 июля, в акватории Днестровского лимана спасли подростка, унесенного на большое расстояние от берега на надувном матрасе.

Вы также можете узнать о том, что делать если унесло в море на матрасе.

Фото департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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