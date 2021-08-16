Новый красивый мурал украсил двор на Черемушках: как украсить свой двор похожим?

С инициативой украсить свой двор вуступили его жители, а осуществить идею помог проект «Дворики Одессы».

Жителям двора помог проект «Дворики Одессы». Он существует уже 5 лет. Сбор денег осуществляется на краудфандиговой основе. Потом жители дворов, делающие их благоустроить должны подать заявку и продемонстрировать своё желание самостоятельно помочь с благоустройством двора. Прежде всего навести порядок на придомовой территории.

За 5 лет с помощью «Двориков Одессы» благоустроили уже более 200 дворов.

Надавно “Одесская Жизнь” писала о новом стрит-арте “Портал в прошлое”

Фото Первый Городской