Мэр Кривого Рога мог покончить с собой – обнародованы видеозаписи (видео)

Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова, найденного убитым в воскресенье, 15 августа обрастает новыми подробностями. В сети появилось видеозаписи с камер наблюдения в доме чиновника. Из записей следует, что Павлов мог совершить самоубийство.

Так, на видео показано, что мэр, очевидно будучи дома один, ходит по коридору с ружьем в руках, много курит и с кем-то переписывается по телефону.

А на другой видеозаписи ракурс съемки сменился – показано крыльцо дома, в котором погиб Павлов, и видно, как из дома выбегает кошка, вероятно, испугавшаяся звука выстрела. Между тем, сам момент выстрела на записи не представлен.

При этом стоит отметить, что время на камерах сбито и из видео, судя по всему, вырезан фрагмент.

Как сообщил сегодня на брифинге глава Главка Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило, сейчас данные записи анализируют правоохранители.

«В загородном доме Павлова обнаружили его тело с признаками огнестрельного ранения… Был сделан детальный осмотр места происшествия, сделан анализ камер видеонаблюдения. Сегодня мы рассматриваем три версии: убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием»,

– заявил Щадило.

Также в полиции изучают телефон Павлова.

При этом комментировать видео, попавшее в соцсети, правоохранители не стали.

По словам Щадило, на данный момент ему не известно, получал ли Павлов угрозы. Сейчас следователи работают с родными покойного.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым с огнестрельным ранением груди в его собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области.

Мэр Кривого Рога умер на веранде собственного дома, на его теле обнаружили огнестрельное ранение. Позже появилась неподтвержденная информация, что после выстрела мужчина успел пройти 10 метров, в связи с чем появились разговоры, что произошло убийство, а не суицид.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Фото: Главком