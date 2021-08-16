Ударил, порезал и пытался изнасиловать: в Одесской области бродяга напал на меленькую девочку

В Одесском районе мужчина схватил проходившую мимо семилетнюю девочку, утащил ее в заброшенное помещение, где ударил бутылкой, порезал руку и попытался изнасиловать. Девочку спасла проходившая мимо женщина.

Прохожая, услышав крики ребенка, бросилась девочке на помощь и забрале ее от нападавшего, позвала на помощь односельчан и вызвала полицию.

Мужчину сразу задержали и на время досудебного расследования поместили в следственный изолятор.

В рамках уголовного производства, начатого по факту покушения на изнасилование, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость подозреваемого.

После получения заключения судебно-медицинской экспертизы будет приниматься процессуальное решение и по телесным повреждениям, которые нападавший нанес девочке.

Следователи полиции объявили злоумышленнику подозрение по ч. 3 ст. 15 и ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Фото и видео Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области