Несчастный случай или поджог: ночью в Одессе сгорел обувной магазин «Конфискат» (фото)

Сегодня ночью, 16 августа, в Одессе тушили пожар в обувном магазине «Конфискат» возле Дома мебели на площади Бориса Деревянко.

По сообщению управления ГСЧС в Одесской области, сообщение о пожаре поступило около двух часов ночи. Горели торговые павильоны с одеждой и обувью. Пламя очень быстро распространялось, и пожарные приложили все усилия, чтобы не загорелся весь торговый павильон площадью 800 квадратных метров.

Возгорание удалось ликвидировать к трем часам ночи. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. От уничтожения удалось спасти часть здания павильона и товар в нем.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

При этом, по словам местных жителей, это уже не первая попытка поджога магазина. Так что не исключено, что в произошедшем есть криминальный след.

Как сообщала «Одесская жизнь», в воскресенье, 15 августа, горел склад в частном порту ТИС города Южного под Одессой. Пожар оперативно ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области