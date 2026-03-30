Ключевые моменты:

Ушел из жизни Владимир Комаров, актор театра «Маски».

Прощание: 1 апреля на кладбище в Одессе — в день традиционной Юморини.

Карьера Комарова: Играл в «Масках», создал дующий «Одеколон», блюз-группу «Д-р БрМенталь», мастерил трубки, проводив экскурсии по Одессе.

Трагическая ирония

Стало известно, что скончался известный комик, актер «Маски» Владимир Комаров.

«Вчера, 29 марта, ушёл за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий… Просто нет слов… Отпевание в среду, 1 апреля в Пантелеймоновском монастыре, улица Пантелеймоновская 66. Время уточню позже…», — сообщили на официальной странице «Театр Маски» в соцсетях.

Комаров долгие годы выступал в юмористической труппе «Маски», играя колоритных персонажей. Позже он запустил свои проекты: комик-дуэты, музыкальную группу. Владимир обожал Одессу, проводил экскурсии и даже мастерил курительные трубки.

«Здесь я родился, здесь и умру…»

Это были пророческие слова Владимира. В начале полномасштабного вторжения корреспонденты “Одесской жизни” интересовались у известных людей, почему они отказываются от эвакуации. Тогда Комаров ответил: «Я точно остаюсь, не беспокойтесь! Потому что как пел Ганькевича, «здесь я родился, здесь и умру…».

Тогда актер отметил, что помогает его вера в этот город, в котором моряки всегда стояли крепко, в любую войну. Он добавил что, юмор помогает, привычка не опускать руки, постоянная улыбка на лице. Помогает вся Одесса – наша свободная.

«Одесса – не российский город, у нас 120 национальностей разных и одна общая – одессит. Русский язык разве что в языке может преобладать, да и то не уверен. Верьте в нашу победу, никуда мы не денемся, все будет хорошо! А уж я в День победы, несмотря ни на что, пятьдесят граммов накачаю», — отметил Владимир Комаров в марте 2022 года.