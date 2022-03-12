Я остаюсь, чтобы жить: почему известные одесситы отказываются от эвакуации?

С начала военных действий в Украине многие (кто-то вынужденно, а кто-то – вполне осознанно) покинули свои дома. Не минула эта участь и многих одесситов, несмотря на то, что по сравнению с другими украинскими городами, у нас сейчас относительно спокойно. Тем не менее, «волна» эвакуации накрыла далеко не всех – многие наши земляки предпочли остаться в родном городе. Чем же мотивируют они свое решение?

«Одесская жизнь» пообщалась с некоторыми известными одесситами, сознательно отказавшимися покидать город. Мы задали им несколько вопросов: почему решили остаться? Что помогает держаться в столь нелегкое время? Считаете ли Одессу «русским городом»? Что пожелаете одесситам? Чем займетесь в День победы?

Сергей Божко, художник: буду относиться ко всему этому, как к кино

В эвакуацию ехать и не думал, потому что там мне точно было бы хуже, чем здесь. В основном – потому что не мог бы чем-то помочь оставшимся.

Морально держаться сейчас помогают несколько вещей. Первое – физический труд. Второе – отношение к происходящему: в первые дни, когда было страшно, а было действительно очень страшно, я решил, что буду относиться ко всему этому, как к кино. Вот какую картинку показывают, то и смотрим. Делай что должно, и будь что будет!

Русский ли город Одесса? Да сейчас у меня от слова «русский» сразу в ухе стреляет и слегка подташнивает. До войны я в русский бильярд играл, а теперь все, только в «американку».

Одесситам в городе я могу пожелать победы, как и всей Украине. Искренне верю, что скоро это произойдет. Кстати, вера в победу тоже помогает морально держаться!

О том, что буду делать в День победы, на ум приходят всякие глупости… Такие, как оргия, но мне таким заниматься нельзя. Я же женатый человек!

Юлия Верба, писатель: Пессимизм – роскошь, которую евреи не могут себе позволить!

Я дома. Почему я должна куда-то бежать? С какой радости? Плюс вбитый родителями кодекс Молдаванки – «не ябедничай, дерись или сдохни!» – ни разу не подводил.

Помогают держаться три вещи: 26-й псалом «Господь – Спаситель мой – кого убоюся?», цитата любимой Голды Меир («Пессимизм – роскошь, которую евреи не могут себе позволить») и мои дети, которым для выживания нужна мать, здоровая физически и психически.

Фраза про «русский город» вызывает сегодня, скажем так, крайнюю степень недоумения. Мы очень доходчиво и по-русски объяснили: «Российский корабль, иди на …уй». А мы тут, мы защищаем Маму. Мы с Мамой. Мы Маму не бросили. И она тоже нас защищает. Победим.

В День победы устрою дворовое застолье и напьюсь. И маникюр немедленно сделаю, потому что девочки так не ходят!

Мария Галина, писатель-фантаст: Советую Одессе быть жестче!

Мы сознательно вернулись в Украину перед войной. Дернули через полузакрытую границу с двумя чемоданами, бросив все. Живем теперь на Фонтане, как я всегда мечтала. Была уверена, что война начнется, я вроде как занимаюсь связями литературы и социального (по всяким косвенным признакам), ну и лучше встретить ее тут, чем там стонать «Простите нас, дорогие украинцы!».

Когда вижу, что кто-то называет Одессу «русским городом», чувствую раздражение, как и большинство одесситов, надеюсь, хотя говорю это по-русски, что, конечно, парадокс. Морально помогает держаться здравый смысл и сводки с фронтов. Про трезвый ум не скажу, у меня хороший винный погреб!

Одесситам посоветовала бы ни в коем случае не сдавать город. Одесса, в общем, город мягкий. Я бы посоветовала быть жестче. То, что может сюда прийти, никакого отношения к тому, что тут отождествляют с Россией, не имеет.

А в День победы я накормлю кота и пойду на море наконец-то. Надеюсь, все, кто тут, все хорошие, соберемся вместе, чтобы отметить.

Владимир Комаров, актер «Маски-шоу»: Здесь я родился, здесь я и умру!

Я совершенно точно остаюсь, не волнуйтесь! Потому что, как пел Ганькевич, «здесь я родился, здесь и умру…»

Помогает держаться моя вера в этот город, в котором моряки всегда стояли крепко, в любую войну. Юмор помогает, наша привычка не опускать руки, неизменная улыбка на лице. Помогает вся Одесса – наша свободная, вольная Одесса.

Одесса – не русский город, у нас 120 национальностей разных и одна общая – одессит. Русский язык разве что в речи может преобладать, да и то – не уверен.

Верьте в нашу победу, никуда мы не денемся, все будет в порядке! А уж я в День победы, не взирая ни на что, пятьдесят грамм накачу.

Продолжение следует…

Беседовала Тая Найденко