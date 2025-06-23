Ключевые моменты:

На летний период Укрзализныця назначила дополнительные рейсы; Дополнительные поезда будут курсировать между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом;

Дополнительные поезда в Одессу будут курсировать в течение июня и июля;

В составе назначенных поездов будут курсировать вагоны купейного типа с кондиционерами.

В ответ на повышенный спрос в летний сезон «Укрзализныця» объявила о введении ряда дополнительных поездов, курсирующих между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцем. О дополнительных рейсах рассказали в пресс-службе национального железнодорожного оператора.

Дополнительные поезда в Одессу

Поезд № 265/266 Киев — Одесса — Киев будет курсировать из Киева и Одессы: 27, 28, 29, 30 июня.

Поезд № 168/167 Львов — Одесса будет отправляться из Львова и Одессы: 27, 29 июня, в также 4, 6, 11, 13, 18, 20 июля.

Дополнительные поезда из Киева

Поезд № 291/292 Киев — Львов — Киев будет курсировать из Киева и Львова: 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 июля.

Поезд № 159/160 Киев — Трускавец будет отправляться из Киева и Трускавца: 29, 30 июня, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 июля.

«Укрзализныця» отмечает, что в составе назначенных поездов будут курсировать купейные вагоны, но с местами для сидения. То есть это — удобные, просторные вагоны купейного типа с кондиционированием воздуха, однако в спальном формате они не используются.

При выборе мест стоит учитывать, что нечетные места расположены у окна, а четные — ближе к двери купе.

Билеты на дополнительные поезда в Одессу будут доступны в ближайшее время. Пассажиры могут приобрести их удобно онлайн через официальный сайт Укрзализныци, мобильное приложение или в кассах вокзалов.

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