Украинский святой, которого увековечил Тарас Шевченко: церковные и народные праздники 29 июля

Украинский святой, которого увековечил Тарас Шевченко: церковные и народные праздники 29 июля

29 июля по новому церковному календарю отмечают память святого мученика Даниила Млиевского. О нем в своей поэме писал Тарас Шевченко. По старому стилю сегодня чествуют Иоанна Вишенского. Также «Одесская Жизнь» рассказывает о народном празднике, запретах, традициях этого дня и у кого сегодня именины.

Церковный праздник 29 июля по новому стилю

Даниил жил в середине XVIII века и служил старостой в Успенском храме села Млиев, Городищенского района, Черкасской области. Это было время, когда Правобережная Украина находилась под властью Речи Посполитой, и католицизм активно внедрялся, наказывая тех, кто не подчинялся.

В Млиеве действовали две церкви — Троицкая и Успенская, где служили братья Василий и Федор Гдышицкий, сыновья католического священника Панаса. Они также приняли католицизм, как и отец. Однако крестьяне избрали новых священников: дьяк Григорий Шиленко начал служить в Троицкой церкви, а Григорий Хоминский — в Успенской. Однако братья Гдышицкие не желали отдавать свои места новым священникам, что привело к конфликту.

Чтобы братья Гдышицкие не похитили церковное имущество, крестьяне передали его на хранение Даниилу Кушниру, который в то время был церковным старостой Успенского храма. Однако Гдышицкие обвинили Даниила в воровстве и доложили об этом губернатору Смеле Венти. В 1766 году Даниила арестовали, заковали в кандалы и заключили в тюрьму в Смелянском замке.

Крестьяне не смогли уволить или выкупить своего старосту. Единственным условием его освобождения был переход в католицизм, но Даниил категорически отказался, призывая сохранять православную веру. В результате его приговорили к смертной казни.

Для устрашения местного населения, под Ольшаной собрали жителей окрестных сел для публичной казни. Сначала Даниле подожгли руки, а затем обезглавили. Тело сожгли, а голову выставили на сваи. Местные жители похоронили останки, а затем тайно перевезли голову в Переяславский Свято-Вознесенский монастырь. Позже останки Даниила были перезахоронены в Млиеве.

Тарас Шевченко увековечил образ Даниила в поэме «Гайдамаки». В 1996 году святого мученика Даниила Млиевского канонизировали.

Рождество Николая Чудотворца

Также в этот день отмечают праздник Рождества Николая Чудотворца, введенный во время крещения Киевской Руси в IX веке. В XVIII веке его упразднила императрица Екатерина II, и праздник был забыт. В 2004 году праздник был восстановлен в России, но Православная церковь Украины его не празднует.

Церковный праздник 29 июля по старому стилю

По старому стилю сегодня чествуют преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца.

Народный праздник 29 июля

В прежние времена в этот день почитается память святого мученика. Обычно в этот день ассоциировали с калиной, ведь к этому времени ягоды уже созревают и их начинают собирать.

Что нельзя делать 29 июля

Как и любой другой церковный праздник, 29 июля не следует злословить, чувствовать злость, зависть или алчность. Церковь предостерегает от мести и отчаяния. Народные приметы советуют избегать займа денег, шитья или работы в хозяйстве. Нельзя ссориться, особенно с близкими.

Что можно делать 29 июля

Даниил Млиевский считается покровителем Черкасщины. К нему обращаются с молитвами об укреплении веры, здоровье и поддержке в жизненных испытаниях.

По народной традиции в этот день ходят в лес собирать ягоды и грибы. Считается, что прижаться к калине в этот день – к счастью и здоровью.

Именины 29 июля

В этот день празднуют именины Анатолий, Алексей, Даниил, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Богдана, Серафима по новому стилю.

Также Иван, Павел, Петр, Алевтина, Валентина, Юлия по старому стилю.

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